Procès Neymar : à la surprise générale, le parquet espagnol retire sa plainte

Cette dernière, qui a porté l'affaire en justice en 2015, estime avoir été lésée lors de cette opération et affirme que le Barça, Neymar et sa famille puis Santos, dans un deuxième temps, se sont alliés pour dissimuler le montant réel de l'opération et "l'escroquer". Elle leur reproche de ne pas l'avoir informée de l'existence d'un contrat d'exclusivité signé en 2001 entre le joueur et le formation catalane qui a faussé, selon elle, le mercato en empêchant d'autres clubs de lutter pour le recruter.