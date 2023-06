Un but et une ovation : les adieux de Karim Benzema au Real Madrid

"Il faut juste le remercier pour tout ce qu'il a accompli pour ce club, c'est légendaire, inoubliable, il restera dans l'histoire de ce club", a salué le technicien italien devant la presse. "Il est venu me voir ce matin me dire qu'il avait pris cette décision et je lui ai répondu que je la respectais. [...] J'ai conscience d'avoir dirigé l'un des meilleurs joueurs du monde, un joueur complet, une bonne personne, très humble, très sérieux. On ne peut pas être heureux qu'il nous quitte, mais nous devons respecter sa décision." Benzema, lui, ne s'est pas (encore) exprimé.