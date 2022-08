Un match France-Algérie "serait une bonne chose pour conjurer le passé", plaide Emmanuel Macron

"On va en parler avec évidemment le président (Abdelmadjid Tebboune) et ses équipes, ce n'est pas à moi de me prononcer, et puis ça dépendra aussi du hasard des compétitions à venir, pour certaines, je nous le souhaite", a-t-il précisé, à l'issue d'une longue visite au cimetière européen de Saint-Eugène, dans la banlieue d'Alger, au deuxième jour de sa visite en Algérie.

"Je pense que le sport doit réconcilier, donc c'est pour ça que, demain à Oran, je serai avec nos sportifs en prévision des JO" de 2024 organisés à Paris, a-t-il ajouté. "La culture (...) et le sport, ce sont des terrains où nous devons être ensemble, alors parfois, on peut s'affronter, mais on s'affronte amicalement", a insisté M. Macron.