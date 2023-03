Un triplé en quatre minutes : le Lensois Loïs Openda dans l'histoire de la Ligue 1

Dans le détail, il aura fallu 4 minutes et 30 secondes à Loïs Openda pour réaliser son coup du chapeau. Et entrer dans l'histoire : le Lensois a signé le triplé le plus rapide en Ligue 1 sur les 50 dernières saisons. D'après le statisticien Opta, il devance de 4 petites secondes Matt Moussilou, auteur d'un triplé avec le Losc en 2005. Coup double pour Openda : un Lensois efface un Lillois des tablettes.

"Il marque un beau triplé et du pied gauche", a salué l'entraîneur du RCL, Franck Haise, à l'issue de la rencontre. "Cette réussite s'explique par le travail. Quand on ne marque pas, c'est toujours embêtant, mais quand on travaille bien et que l'on fait des efforts pour le collectif, cela revient."