125 morts dont 32 enfants dans un stade en Indonésie : ils racontent la bousculade mortelle

Et alors qu'ils s'étaient barricadés, "le pire est arrivé". "Nous avons commencé à entendre des cris et des coups de feu, nous avons vu beaucoup de fumée. Puis certains fans ont réussi à entrer dans notre vestiaire et ont fini par mourir sur place", a révélé l'international bissau-guinéen. "On craignait pour nos vies et il y avait 40.000 ou 50.000 personnes dehors qui voulaient nos têtes." Conscients du drame qui était en train de se jouer, les joueurs ont néanmoins pris leur courage à deux mains pour venir en aide aux victimes. "Nous sommes sortis du vestiaire et nous avons commencé à voir beaucoup de sang, des chaussures, des baskets, des vêtements partout", dans les coursives, sur la pelouse et jusque dans les gradins, a-t-il ajouté. "Je ne souhaite ça à personne."