VIDÉO - Coupe du monde 2022 : découvrez la liste des 25 Bleus retenus par Didier Deschamps

Ils seront 25. Vingt-cinq pour coudre une troisième étoile sur le maillot frappé du Coq. À 13 jours du premier match de l'équipe de France, le 22 novembre contre l'Australie (à 20h, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info), Didier Deschamps a mis fin au suspense qui rongeait les supporters français. Comme le veut le rituel, le sélectionneur tricolore a dévoilé, mercredi 9 novembre, sur le plateau du JT de 20H de TF1, la liste des Bleus retenus pour disputer la Coupe du monde au Qatar.

Si plusieurs titulaires habituels manquent à l'appel, à l'instar de Paul Pogba et N'Golo Kanté, tous deux blessés, Olivier Giroud, Steve Mandanda et William Saliba figurent parmi les élus, comme les surprises Jordan Veretout et Ibrahima Konaté. Mike Maignan et Jonathan Clauss, eux, ont raté le train, dans lequel ne monteront pas Lucas Digne et Wissam Ben Yedder.