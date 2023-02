VIDÉO - Ligue Europa : attaqué en plein match, le gardien du FC Séville maîtrise son agresseur

"Je n'ai jamais rien vu de tel", a réagi au micro de Movistar+ Marko Dmitrović, marqué au cou après son agression. "Il m'a poussé par derrière et a essayé de me frapper. Il m'a un peu touché. Je suis content d'avoir vu où il se trouvait et de l'avoir maîtrisé. Heureusement que je l'ai arrêté, d'autres choses auraient pu arriver. (...) La vérité est que je voulais le frapper, mais cela ne devrait pas ici. Il est dommage que de telles choses se passent sur un terrain de foot. L'UEFA doit intervenir, cela doit cesser. J'espère qu'ils le puniront pour l'exemple. J'ai été décontenancé, je ne me suis jamais battu de ma vie, mais je sais me défendre", a détaillé le gardien.