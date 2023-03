Équipe de France : avec les Bleus, Mike Maignan a déjà pris son envol

Si sa santé le permet, donc, les Bleus ont trouvé en Maignan la relève idéale de Lloris pour les prochaines années. Comme le démontrent ses statistiques impressionnantes sous le maillot frappé du coq - quatre rencontres sans encaisser de but en sept matchs et trois petits buts encaissés. Avec un atout : Mike Maignan excelle dans l'exercice des tirs au but. Ce même exercice fatal aux Bleus lors des deux dernières grandes compétitions internationales.