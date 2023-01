VIDÉO - La présentation hollywoodienne de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr

"Pour l'instant, je me sens très bien. Je suis fier d'avoir pris cette grande décision, pour ma vie et le football", a déclaré Cristiano Ronaldo lors de sa présentation à la presse, en compagnie de son président Musalli Al-Muammar et de son nouvel entraîneur Rudi Garcia. "En Europe, mon travail est fini, j'ai tout gagné, joué dans de grands clubs. En Asie, Al-Nassr m'a offert une opportunité, non seulement de jouer au football, mais d'inspirer les jeunes générations." "J'ai eu beaucoup d'opportunités, des offres de beaucoup de clubs en Europe, au Brésil, en Australie, aux États-Unis, même au Portugal, mais j'ai donné ma parole à ce club", a-t-il assuré.