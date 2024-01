VIDÉO - "On veut voir Kyks !" : les enfants de Revel supplient Kylian Mbappé de jouer le match de Coupe de France

À cinq jours du 32e de finale de Coupe de France entre l'US Revel et le PSG, dimanche 7 janvier, des écoliers revélois ont interpellé directement Kylian Mbappé. Dans une vidéo sur Instagram, ces enfants de la commune de Haute-Garonne ont demandé à la star parisienne de ne pas faire l'impasse sur cette rencontre délocalisée à Castres. "On souhaiterait ta présence", ont-ils lancé au capitaine de l'équipe de France.

Ils rêvent de voir jouer Kylian Mbappé, et ils lui ont fait savoir. Les enfants de Revel ont lancé, mardi 2 janvier, une invitation à la star parisienne, à cinq jours du 32e de finale de Coupe de France entre l'US Revel, pensionnaire de Régional 1 (6e division française), et le PSG. Craignant que le meilleur joueur de Ligue 1 reste au repos pour ce match, délocalisé à Castres, dimanche 7 janvier (à 20h45), les élèves de l'école primaire Roger-Sudre se sont mobilisés pour le convaincre d'être de la partie.

"Kylian, ce match est un événement d'une ampleur qui dépasse tous nos rêves", interpelle la voix off d'une jeune fille dans une vidéo sur le compte Instagram de l'US Revel, qui assure que "toute la ville est en ébullition". Avant d'expliquer au natif de Bondy le but de la démarche des écoliers de la commune de Haute-Garonne. "En rigolant, on se disait : 'On va voir Kyks, on va voir Kyks !' Puis le doute s'installe, allons-nous voir une équipe B débarquer sur la pelouse ? Alors, on s'est dit : 'Autant lui demander !'

"On sait que tu trembles à l'idée de te déplacer à Revel. Sûrement que tu n'en dors pas la nuit. On peut comprendre !", le taquine la jeune voix off. "Mais nous, on souhaiterait ta présence pour cette rencontre. Et ce soir-là, on ne rigolera pas."

Afin de mettre toutes les chances de leurs côtés, les enfants de Revel ont aussi adressé un message à l'entraîneur parisien, Luis Enrique, afin qu'il aligne le champion du monde 2018, dimanche. "Monsieur, pouvez-vous accepter notre demande ? Nous voulons que Kylian soit titulaire pour ce match qui représente beaucoup pour nous tous", peut-on lire, en espagnol dans le texte. Une demande plus qu'originale qui a déjà dû remonter aux oreilles de Kylian Mbappé. En compétiteur qu'il est, se fera-t-il un plaisir de répondre présent ? Titulaire en 16es de finale de Coupe de France face au Pays de Cassel (7-0), à la même époque l'an passé, il avait tenu son rang en inscrivant un quintuplé inédit, le premier de l'histoire du club de la capitale.