"Zidane au Brésil ? J'en ai rien à secouer" : la sortie lunaire de Noël Le Graët

Avant de continuer, sur un ton désinvolte, limite injurieux : "Si Zidane a tenté de me joindre? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire quoi ? 'Bonjour monsieur, ne vous inquiétez pas, cherchez un autre club, je viens de me mettre d'accord avec Didier' ?". Relancé sur l'intérêt supposé du Brésil pour Zidane, Noël Le Graët au eu des mots très durs. "Je ne sais pas, ça m'étonnerait. Il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas", a-t-il d'abord lâché, avant de hausser le ton. "Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut ! Il peut aller où il veut, dans un club... sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne."