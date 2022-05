Football : Zidane sur le banc du PSG ? Cette hypothèse qui fait rêver Paris

Depuis le début de sa nouvelle carrière d'entraîneur, le champion du monde 1998 a déjà soulevé à trois reprises la coupe aux grandes oreilles, en 2016, 2017 et 2018. À 49 ans, Zidane sait gérer un vestiaire aux multiples stars. Il l'a prouvé au Real, dirigeant un groupe composé de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos ou Gareth Bale. Il colle aussi parfaitement au profil que compte attirer le PSG : une vedette mondialement reconnue, capable d'attirer de nouveaux marchés et de gagner des titres.

Deux problèmes majeurs se présentent toutefois dans ce dossier. D'abord, l'attachement de Zinédine Zidane à l'Olympique de Marseille, club rival du PSG. "Quand on est supporter de l'OM, on l'est toujours", insiste-t-il ce dimanche au micro de La Provence, au lendemain de la qualification de Marseille pour les poules de la C1. "Je suis ravi de leur qualification directe pour la Ligue des champions", commente le Marseillais d'origine. "Cela s'est fait dans les dernières minutes, cela aurait pu être Monaco. Je suis content pour Marseille." Difficile d'y voir là les propos d'un futur entraîneur du PSG.