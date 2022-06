Zinédine Zidane fête ses 50 ans : retour sur les moments marquants de sa carrière

Retour en 1994 et plus précisément le 17 août. C'est à cette date que Zinédine Zidane a fait ses grands débuts au sein de l'équipe de France. Et pourtant, Zidane n'aurait jamais dû jouer ce match. Mais après le forfait du Monégasque Youri Djorkaeff, sur blessure, Aimé Jacquet doit finalement appeler un joueur en renfort. Menée 2 à 0 contre la République Tchèque, les Bleus réussissent à égaliser, avec deux buts en deux minutes signés Zidane (85e, 87e). Et c'est à ce moment-là que le joueur commence à écrire son histoire.