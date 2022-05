Ligue Europa : l'Eintracht Francfort l'emporte en finale face aux Glasgow Rangers

Une victoire au bout du suspense. Francfort a remporté mercredi à Séville la Ligue Europa face aux Glasgow Rangers au terme d'une séance de tirs au but (1-1, 5-4 tab). La rencontre s'est décidée après que les deux équipes se sont quittées sur le score de 1-1 au terme du temps réglementaire et des prolongations. Joe Aribo avait ouvert la marque pour les Rangers peu avant l'heure de jeu avant l'égalisation de Rafael Borré dix minutes plus tard.