Formule 1 : le GP d'Arabie Saoudite maintenu malgré les attaques des rebelles yéménites

Après plus de quatre heures d'échanges entre les pilotes et patrons d'écurie, Stefano Domenicali, le président de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) Mohammed Ben Sulayem, et les autorités locales, le Grand Prix a finalement été maintenu.

Du côté des organisateurs, tout le monde se veut rassurant."Nous avons reçu l'assurance totale que, pour le pays, la sécurité est prioritaire", a expliqué le PDG de la F1 à l'issue de cette réunion. Dans un ultime effort d'afficher une fois de plus sa foi dans la bonne tenue du Prix, il poursuit : "Ils (les responsables saoudiens, ndlr) sont sur le circuit avec leurs familles et ils ont mis en place tous les systèmes nécessaires pour protéger cette zone, la ville et les endroits où nous allons. Nous sommes donc confiants (...) C'est pourquoi nous allons poursuivre l'événement".

Mohammen Ben Sulayem fait front commun avec son homologue. Pour lui, pas question d'annuler la course. "Que visent-ils (les Houthis, ndlr) ? Les infrastructures économiques, pas les civils et pas le circuit. Nous avons vérifié les faits et nous avons l'assurance à haut niveau que cet endroit est sécurisé. La sécurité est assurée, courons !", a ajouté le président de la FIA.

Reste que la durée des tractations suscite des craintes, à savoir que le calme et la sérénité affichés ne soient qu'une façade. Stefano Domenicali a tenu à démentir d'une pirouette la rumeur selon laquelle certains pilotes ne souhaiteraient pas poursuivre : "Ils seront sur la piste, vous verrez".