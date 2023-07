Formule 1 : les premières images sur le tournage du film avec Brad Pitt

Une nouvelle écurie se fait sa place en Formule 1. Et pas pour n'importe sur quel circuit. À l'occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne, qui a lieu ce week-end, Silverstone accueille les premiers jours de tournage d'un film sur l'univers de la F1, avec dans les rôles-titres, Brad Pitt et Damson Idris. Pour les besoins du long-métrage, réalisé par Joseph Kosinski (Top Gun : Maverick), et produit par Apple et Jerry Bruckheimer (Armageddon, Pearl Harbor, Pirates des Caraïbes), un garage, celui d'APX GP (prononcez "Apex GP"), l'équipe fictive au centre de l'intrigue, a été monté sur la pitline, entre ceux de Mercedes et Ferrari.

Ce week-end, selon Motorsport, le tournage se concentrera en partie dans les stands et le paddock, dont une partie a donc été dévolue à la structure fictive. Plusieurs photos d'insiders du monde de la F1 montrent ainsi la façade du garage d'APX, avec les noms et les portraits de Sonny Hayes et Joshua Pearce, les pilote qu'interpréteront Brad Pitt et Damson Idris.