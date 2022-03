GP du Bahrein F1 : début de saison canon pour Ferrari, avec un doublé Leclerc et Sainz

Pour la Scuderia, qui misait sur le changement de règlement technique en 2022 pour faire oublier deux années sans victoire (depuis Singapour 2019), le contrat est rempli et la saison s'annonce prometteuse. Pour rappel, Ferrari n'a plus été sacrée depuis 2007 chez les pilotes avec le Finlandais Kimi Räikkönen et depuis 2008 chez les constructeurs.