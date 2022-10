"J'aurais pu me tuer" : Gasly en colère après avoir croisé un tracteur en pleine piste au GP du Japon

Des pilotes ont immédiatement réagi sur les réseaux sociaux. "WTF. Comment cela a-t-il pu arriver ? Nous avons perdu une vie dans cette même situation il y a quelques années. Nous risquons nos vies, surtout dans des conditions comme celle-ci. Nous voulons courir. Mais ça… c’est inacceptable", a déclaré le pilote Lando Norris. "Comment faire comprendre que nous ne voulons jamais voir une grue sur les rails ? Nous avons perdu Jules à cause de cette erreur. Ce qui s'est passé aujourd'hui est totalement inacceptable. J'espère que c'est la dernière fois que je vois une grue sur la piste", a ajouté Sergio Perez.

La réaction de la FIA à cet incident ne devrait pas plaire aux pilotes. Pour la fédération automobile internationale, c’est une violation présumée de l'Article 57.2 du règlement sportif de la FIA pour la Formule 1. "La voiture de sécurité a été déployée et la course neutralisée. La voiture 10 (Gasly), qui avait subi des dommages et était rentrée au stand sous régime de voiture de sécurité, roulait alors à grande vitesse pour rattraper le peloton. Comme les conditions se détérioraient, le drapeau rouge a été déployé avant que la voiture 10 ne dépasse le lieu de l'incident où elle avait été endommagée au tour précédent", a rapporté la FIA. Deux heures après cet incident, le pilote français a pris le départ de la course qu’il a terminée à la 17e place. Une course qui a été remportée par Max Verstappen devant Charles Leclerc et Sergio Perez.