Formule 1 : piloter une Ferrari rouge, "un rêve d'enfant" pour Lewis Hamilton

Dans un long message sur les réseaux sociaux, Lewis Hamilton est revenu sur l'annonce de son départ surprise de Mercedes à Ferrari à la partir de la saison 2025. Le pilote britannique, septuple champion du monde, a expliqué les raisons qui l'ont poussé à rejoindre la Scuderia, un choix qui a mis en émoi le milieu de la Formule 1. Avant de relever ce nouveau défi, il a assuré son écurie actuelle de son engagement.

Il le dit lui-même : il va vivre "un autre rêve d'enfant" en rejoignant Ferrari. Après avoir vécu plusieurs jours "fous et remplis de toute une palette d'émotions" depuis qu'il a annoncé à Toto Wolff, lors d'un petit-déjeuner de travail, sa décision de quitter Mercedes à l'issue de la saison 2024, Lewis Hamilton a pris la parole.

Dans un message diffusé sur ses réseaux sociaux, samedi 3 février, le pilote britannique, qui s'était brièvement exprimé dans le communiqué de l'écurie allemande annonçant son départ surprise, a affirmé se sentir "incroyablement chanceux" de pouvoir "piloter avec le rouge" de la Scuderia.

Assis depuis 2013 dans le baquet de la Mercedes, avec qui il a remporté six de ses sept titres mondiaux, Lewis Hamilton a assuré avoir pris la décision "la plus difficile (qu'il n'a) jamais eue à prendre". "Je suis incroyablement fier de tout ce que nous avons accompli ensemble et je suis très reconnaissant du travail acharné et du dévouement de tous ceux avec qui j'ai travaillé au fil des ans et, bien sûr, de Toto (Wolff), pour son amitié, ses conseils et son leadership", a-t-il écrit. "Ensemble, nous avons gagné des titres, battu des records et sommes devenus le partenariat pilote-équipe le plus réussi de l'histoire de la F1."

Le moment est de relever un nouveau défi Lewis Hamilton, septuple champion du monde de F1

Une collaboration à laquelle il a mis un terme, en activant une clause incluse dans son contrat lui permettant de se désengager à la fin de la saison 2024. "Le moment est de relever un nouveau défi", s'est-il justifié. "Je me souviens encore du sentiment de faire un saut dans l'inconnu lorsque j'ai rejoint Mercedes pour la première fois en 2013. Je sais que certaines personnes ne l'ont pas compris à l'époque, mais j'ai eu raison de franchir le pas et c'est le sentiment que j'éprouve à nouveau aujourd'hui. Je suis impatient de voir ce que je peux apporter à cette nouvelle opportunité et ce que nous pouvons faire ensemble."

Excité à l'idée "d'entamer un nouveau chapitre de (sa) vie", le Britannique, qui aura 40 ans en 2025, a toutefois réaffirmé son envie de refermer le chapitre Mercedes "sur une bonne note", alors que la saison 2024 commencera le 2 mars à Bahreïn après trois jours de tests dans cet État du Golfe (21-23 février). "Pour l'instant, je ne pense pas à 2025. Je me concentre sur la saison à venir et sur mon retour sur la piste", a-t-il promis. "Je suis plus motivé que jamais, je suis plus en forme et plus concentré que jamais et je veux aider Mercedes à gagner une fois de plus. Je m'engage à 100 % dans le travail que j'ai à faire."