Qualifié de "petit nègre" par Nelson Piquet, Lewis Hamilton dénonce "des mentalités archaïques"

Malaise au sommet de la F1. À quelques du prochain Grand Prix de Grande-Bretagne, sur le mythique circuit de Silverstone, la chaîne spécialisée Youtube Erneto a exhumé il y a quelques jours une interview de novembre dernier au cours de laquelle le vétéran brésilien Nelson Piquet qualifie le Britannique Lewis Hamilton, septuple champion du monde, de "petit nègre".

Trois fois champion du monde en 1981, 1983 et 1987, Nelson Piquet, 69 ans, était interrogé par Motorsports.com au sujet de l’accrochage survenu l’an dernier à Silverstone entre Lewis Hamilton et le Néerlandais Max Verstappen, lors du premier tour de la course. Ce dernier avait été contraint à l’abandon, premier incident d’une saison à suspense qu’il a finalement remportée.