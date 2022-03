France-Afrique du Sud : sur quelle chaîne et à quelle heure suivre le match des Bleus ?

Pourquoi le match commence à 21h15 ? Lorsqu’un match est amical, les fédérations nationales et internationales de football doivent trouver un compromis avec les diffuseurs qui ont leur mot à dire.

Ce match devrait voir le retour de N’Golo Kanté en équipe de France après de longs mois d’absence pour cause de blessure et de Covid-19. Mike Maignan pourrait être titulaire tout comme Kylian Mbappé qui a eu une infection ORL la semaine dernière. Ce France - Afrique du Sud se déroulera à guichets fermés (50.000 personnes). Cette rencontre est à suivre en direct sur TF1 à partir de 21h15 et en live commenté sur tf1info.fr.