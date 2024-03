France-Angleterre : Nolann Le Garrec, l'homme de la chistera qui ferait presque oublier Antoine Dupont

Pour sa première titularisation en bleu, Nolann Le Garrec a impressionné contre le pays de Galles. Face à l'Angleterre ce samedi 16 mars à 21 heures (un match à suivre en direct sur TF1info), le jeune de 21 ans devrait à nouveau hériter du numéro 9. Un choix logique tant il s'est imposé à ce poste où l'absence d'Antoine Dupont se faisait cruellement ressentir.

Il est devenu l'homme de la situation. Alors que les Bleus se trouvaient au pied du mur face au pays de Galles suite à un début de Tournoi des Six Nations décevant, Nolann Le Garrec s'est révélé, pour sa première titularisation, précieux. Les débuts avec le XV de France du jeune de 21 ans étaient attendus. Le demi de mêlée du Racing 92 n'a pas déçu, s'imposant à ce poste, où l'absence d'Antoine Dupont s'est fait cruellement ressentir.

"L'homme qu'il faut pour remplacer Antoine Dupont"

"La performance de Le Garrec a démontré qu'il était l'homme qu'il faut pour remplacer Antoine Dupont", notait ainsi la BBC dans son compte rendu de la rencontre contre le XV du poireau. Au-delà d'une chistera de 35 mètres, "inspirée de Dupont" toujours selon le média britannique, geste fou qui aurait mérité qu'il soit ponctué d'un essai, sa conduite de jeu dynamique, ponctuée notamment d'un essai filou en sortie de ruck, a effectivement contribué à la large victoire du XV de France, 45-24, ce dimanche 10 mars.

"C'est une performance à la hauteur de ses entrées en jeu, juste offensivement", a commenté Fabien Galthié après la victoire au pays de Galles, à propos du jeune joueur. "Il s'est relâché au fil de l'eau. Il était en permanence face au jeu. C'est une de ses qualités premières. Il fait partie des joueurs qui se sont levés. Il a répondu présent", a-t-il ajouté. "Le petit demi de mêlée a marqué le deuxième essai de son équipe à Cardiff et a été une menace constante tout au long du match. Dans une performance très proche de celle de Dupont, il a également maîtrisé les fondamentaux", décrivait encore la BBC.

Titulaire en club

Le choix du Breton, le premier à porter le maillot bleu depuis le Finistérien Gérard Bouguyon en 1961, n'avait pourtant jusque-là rien d'évident. À l'annonce du départ d'Antoine Dupont en équipe de France de rugby à 7 pour participer aux Jeux olympiques cet été, c'est à Maxime Lucu, substitut jusque-là du capitaine français, qu'a été confié le poste, tandis que Nolann Le Garrec devait se contenter du banc des remplaçants.

Alors que le XV de France a vécu un début de Tournoi compliqué, en raison en partie d'une absence de meneur offensif, Nolann Le Garrec s'est démarqué par des entrées en jeu intéressantes. Appelé de plus en plus tôt sur le terrain au fil de la compétition, il a finalement accédé à sa première titularisation face au pays de Galles. "Nolann, c'est le symbole même d'un joueur qui vient chercher le maillot. Il a fait trois entrées convaincantes", avait d'ailleurs salué dans la semaine l'entraîneur de l'attaque française Patrice Arlettaz après l'annonce de la composition d'équipe.

Le demi de mêlée pourrait donc s'imposer en équipe de France, en attendant qu'Antoine Dupont ne revienne, comme il s'est rapidement imposé en club. Ses débuts n'étaient pourtant pas si lointains. Il a disputé son premier match pro avec le Racing 92 en octobre 2020, à tout juste 18 ans. Depuis, il est devenu le titulaire incontesté à son poste, et a contribué à emmener ses partenaires ciel et blancs en demi-finale de Top 14 lors de la dernière saison. Cette année, en bleu, les responsabilités seront d'autant plus grandes que le XV tricolore pourrait terminer 2e du Tournoi grâce à une victoire lors de cette dernière journée. Reste à lui de confirmer les espoirs qu'il a nourris.