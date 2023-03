Fumigènes dans les stades français : leur usage autorisé jusqu'en 2025

Avec cette décision, l'exécutif espère mieux encadrer un phénomène qui restait, de fait, à l'œuvre dans beaucoup de stades de l'Hexagone, malgré les réglementations précédentes qui tentaient de l'éradiquer. L'objectif est de "tendre vers la disparition de l'utilisation illégale et non sécurisée d'articles pyrotechniques dans les tribunes des stades" et de permettre "aux clubs sportifs, en collaboration étroite avec les associations de supporters, et avec l’accord des autorités locales, d’organiser des animations pyrotechniques dans un cadre prédéterminé, encadré et sécurisé".

Pour cela, plusieurs conditions limitent cette nouvelle utilisation. Ainsi, les engins en question doivent relever des "catégories F1, F2 et T1, définies à l’article R. 557-6-3 du code de l’environnement : pots à fumée, stroboscopes et torches à main". La masse totale des articles utilisés "ne peut excéder 35 kilogrammes". Ceux-ci doivent être maniés par "des participants placés sous le contrôle direct d’une personne titulaire d’un certificat de qualification". Ces équipements ne sont également admis que dans les "établissements recevant du public de plein air". Cela exclut, de facto, les enceintes fermées.

Par ailleurs, l’expérimentation n'est ouverte qu'aux "clubs sportifs participant à un championnat organisé par une ligue

professionnelle". Cette mesure ne concerne donc pas le monde amateur.