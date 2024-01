Golf : exploit de Matthieu Pavon, premier Français vainqueur d'un tournoi PGA

Le golfeur tricolore Matthieu Pavon a réussi un exploit en remportant, samedi 27 janvier, le tournoi californien du Farmers Insurance Open, à San Diego, aux États-Unis. Il est devenu, à 31 ans, le premier Français à triompher sur le circuit PGA depuis 117 ans.

117 ans que ce n'était pas arrivé. Le golfeur français Matthieu Pavon est entré dans l'Histoire, samedi 27 janvier, en triomphant au Farmers Insurance Open, à San Diego, en Californie. Un exploit historique et inédit pour le golf tricolore sur le circuit PGA dans l'ère moderne. Le fils de Michel Pavon, l'ancien footballeur passé par Toulouse (1986-1994), Montpellier (1994-1996) et Bordeaux (1996-2000), a levé les bras pour son troisième tournoi seulement sur le circuit professionnel nord-américain, qu'il a rejoint cette saison à la faveur d'une 5ᵉ place arrachée fin 2023 au DP World Tour Championship à Dubaï.

"Je n'ai pas les mots, c'est incroyable", a-t-il déclaré, la voix chevrotante, au micro du diffuseur CBS Sports. "C'est le plus grand moment de ma carrière, j'en rêve depuis que je suis enfant. Ça a été un long chemin. J'ai attendu sept ans sur le circuit principal européen pour remporter une première victoire, et je gagne déjà en Amérique. C'est juste exceptionnel."

Matthieu Pavon a rendu une carte de 69 samedi (3 sous le par) pour un total de 275, soit un coup de moins que le Danois Nicolai Hojgaard et deux de moins que l'Allemand Stephan Jaeger et les Américains Jake Knapp et Nate Lashley.

Le Toulousain de 31 ans, deuxième au provisoire avant la dernière journée, a assuré sa victoire au terme d'un final à suspense.

Placé dans la dernière partie, il a été porté par un magnifique aller (-3 sous le par après neuf trous dont quatre birdies) pour prendre la tête et compter deux coups d'avance sur la concurrence en se présentant au trou 16 (par 3), qu'il a mal débuté dans un bunker. Après une sortie de sable moyenne, un long et superbe putt lui a permis d'arracher le par. Un coup magnifique gâché par un bogey sur un putt court raté au trou 17 (par 4), de quoi se présenter avec un seul coup d'avance au 18ᵉ et dernier trou sous la pression du Danois Nicolai Hojgaard, dans sa partie. Il a mal engagé son dernier trou du week-end en tombant dans le rough, avant s'en sortir avec classe au 3ᵉ coup et de rentrer le putt suivant pour un birdie victorieux sur ce par 5.

Grâce à cette victoire sur le PGA, Matthieu Pavon permet au golf français de continuer sa période dorée, après l'année 2023 exceptionnelle de Céline Boutier, qu'elle a achevée à la 3ᵉ place mondiale après avoir remporté son premier tournoi majeur à Evian. Les Tricolores auront l'occasion de briller à domicile aux Jeux olympiques de Paris (26 juillet-11 août). "C'est l'un de mes objectifs cette année de me qualifier et de représenter mon pays à Paris. On peut dire que c'est bien parti", a souri le golfeur du Sud-Ouest, classé 78ᵉ joueur mondial avant cette semaine, dont on risque souvent d'entendre parler à l'avenir.