Formule 1 : Lando Norris casse le trophée de Max Verstappen en voulant sabrer le champagne

Une scène plutôt cocasse a eu lieu sur le podium du Grand Prix de Hongrie, ce dimanche 23 juillet. En voulant sabrer le champagne, Lando Norris, arrivé deuxième de la course, a accidentellement cassé le trophée de Max Verstappen, vainqueur de la course. Sur une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, on aperçoit le pilote de McLaren taper une bouteille de champagne sur le podium, juste à côté du vase en porcelaine remis au Néerlandais (Red Bull) pour le récompenser de sa première place.