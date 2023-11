EN DIRECT - Grèce-France : la dernière victoire de l'année pour les Bleus ?

Dernière sortie en 2023 pour les Bleus. Trois jours après sa victoire record contre Gibraltar (14-0), l'équipe de France se déplace ce mardi en Grèce (20h45) à l'occasion de la dernière journée des éliminatoires de l'Euro 2024. Suivez cette rencontre en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté ci-dessous.

Pour la dernière fois de l'année 2023, les Bleus sont de sortie. L'équipe de France se déplace ce mardi en Grèce (20h45, en direct sur TF1 et MYTF1) dans le cadre de la dixième et dernière journée des éliminatoires de l'Euro 2024. Trois jours après leur victoire record contre Gibraltar (14-0), qui leur a assuré un statut de tête de série lors du tirage au sort de la compétition, et un mois après avoir validé leur place pour l'Euro, les vice-champions du monde vont tenter de terminer l'année en beauté.

Objectif sans-faute

Si, sportivement, les Bleus n'ont plus grand-chose à jouer, ce déplacement à Athènes n'est pas sans importance. D'abord, les hommes de Didier Deschamps peuvent réaliser un sans-faute. En tête du groupe B, ils comptent actuellement sept victoires en autant de rencontres. En cas de victoire en Grèce, ils réaliseront un parcours parfait, ce que seul le Portugal a réussi dans ces éliminatoires. Et deviendront, au passage, la première nation au classement Fifa - devant l'Argentine -, ce qui n'est plus arrivé depuis 2018, après une année 2023 de grande qualité (huit victoires et une défaite jusqu'ici).

Sur le terrain, Didier Deschamps devrait procéder à une revue d'effectif. Il a déjà annoncé que Brice Samba débuterait dans les buts à la place de Mike Maignan, mais d'autres modifications pourraient être à l'ordre du jour. Une opportunité en or à saisir pour les titulaires, à six mois de la liste des joueurs sélectionnés pour l'Euro. Et le sélectionneur a prévenu samedi soir au micro de TF1 : "En Grèce, on n'ira pas pour de la balade ou de la visite."

A VENIR Éliminatoires de l'Euro 2024 Le 21 novembre 2023 , OPAP Arena, à Athènes Grèce France 0 - 0

