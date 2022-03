Guerre en Ukraine : l'oligarque russe Roman Abramovitch pourrait vendre Chelsea à un homme d'affaires suisse

Les champions d'Europe vont-ils passer sous pavillon suisse ? Hansjorg Wyss, l'un des hommes les plus riches de Suisse, a déclaré ce mercredi qu'on lui avait proposé d'acheter Chelsea, alors que le propriétaire du club de Premier League, l'oligarque russe Roman Abramovitch, s'est mis en retrait. En cause, la guerre en Ukraine. Le patron du club londonien depuis 2003 est un proche de Vladimir Poutine et a confié ces derniers jours la gestion du club aux administrateurs de la fondation caritative de Chelsea.

"Abramovitch fait partie des plus proches conseillers et amis de Poutine", estime Hansjorg Wyss dans les colonnes du journal suisse Blick. "Comme tous les autres oligarques, il est paniqué. Il veut se débarrasser rapidement de Chelsea. Avec trois autres personnes, j'ai reçu mardi une offre pour acheter Chelsea à Abramovitch", assure l'homme de 86 ans.