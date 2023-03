Le CIO suggère le retour des Russes "à titre individuel", sans rien acter pour les JO de Paris 2024

Des recommandations, mais pas de décision. À moins d'un an et demi des Jeux olympiques de Paris 2024, le débat n'en finit plus sur la réintégration des athlètes russes et biélorusses. Alors que l'escrime se déchire depuis l'annonce de leur retour prochain dans les tournois mondiaux, World Athletics a confirmé leur exclusion des compétitions internationales d'athlétisme dans un "futur proche", en raison de l'invasion russe en Ukraine. Dans ce contexte, le sport mondial pressait pour que le Comité international olympique (CIO) fixe une ligne directrice.

Face à la presse, mardi 28 mars, le président du CIO, Thomas Bach, a temporisé, assurant que l'instance centenaire décidera "en temps voulu et à son entière discrétion", de l'éventuelle participation des Russes et Biélorusses aux JO 2024. Il n'a d'ailleurs pas annoncé de date butoir pour acter ou non de leur présence à la grand-messe olympique.