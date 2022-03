Les athlètes russes et bélarusses bannis des compétitions d'athlétisme

"Le monde est horrifié par ce qu'a fait la Russie, aidée et encouragée par le Belarus" a déclaré Sebastian Coe, le président de World Athletics devant le Conseil de la fédération, avant de compléter : "Les sanctions sans précédent qui sont imposées à la Russie et au Belarus par les pays et les industries du monde entier semblent être le seul moyen pacifique de perturber et de mettre hors d'état de nuire les intentions actuelles de la Russie et de rétablir la paix."

Avant la fédération d'athlétisme, la Fifa et l'UEFA ont aussi exclu lundi les sportifs ressortissants de ces pays de la prochaine Coupe du monde de football.