Guerre en Ukraine : le gymnaste russe avec un "Z" sur le podium suspendu un an

Sur sa messagerie Telegram, Ivan Kuliak avait assumé d'aborder le "Z", un insigne décliné en plusieurs messages par le pouvoir russe : "Za Pobedu" ("Pour la victoire"), "Za Mir" ("Pour la paix"), "Za Pravdu" ("Pour la vérité"), "Za Rossiïou" ("Pour la Russie"). "On nous a dit de recouvrir notre drapeau, ce que j'ai fait. Ils avaient déjà banni tout ce qui était possible. J'ai juste voulu montrer d'où je suis, c'est tout. Je n'ai jamais eu peur des conséquences et je ne veux de mal à personne. Je l’ai vu porté par nos militaires et j'ai regardé ce que voulait dire le symbole. Je voulais montrer ma position. En tant qu'athlète, je me battrai toujours pour la victoire et je jouerai pour la paix", avait-il expliqué, affirmant que si c'était à refaire, il ferait "la même chose".