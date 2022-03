Tennis : pourquoi les joueurs russes ne sont pas exclus des tournois ?

Tant que le joueur ou la joueuse n'affiche pas de symbole tricolore ou de référence à la Russie, il est autorisé à participer aux tournois en tant que joueur "neutre". Seule la Coupe Davis, lors de laquelle chaque équipe nationale s'affronte drapeau contre drapeau, a émis une interdiction stricte de participation de la Russie, tenante du titre.

Autre exception : les sports automobiles, dont la Formule 1, où les pilotes russes et biélorusses sont autorisés à courir sous un "drapeau FIA" (pour Fédération internationale de l'automobile) neutre et sans afficher de symboles, de couleurs ou de drapeaux russes ou biélorusses sur leur uniforme, leur équipement et leur voiture.