Guerre en Ukraine : la finale de la Ligue des champions relocalisée au Stade de France

Cette relocalisation a été négociée entre Aleksander Ceferin, le patron de l'UEFA, et le président français, Emmanuel Macron. "L'UEFA souhaite exprimer ses remerciements et sa reconnaissance au président Macron pour son soutien personnel et son engagement pour que le match le plus prestigieux du foot de club soit déplacé en France en cette période de crise sans précédent", a salué l'instance dans son communiqué. Selon L'Équipe, le locataire de l'Élysée a mené les pourparlers, en personne depuis 48 heures, avec le dirigeant slovène, "à l'initiative de ce projet".

"Le comité exécutif de l'UEFA a également décidé que les clubs, ainsi que les équipes nationales russes et ukrainiennes, participant aux compétitions de l'UEFA, seront tenus de jouer leurs matches à domicile sur des terrains neutres jusqu'à nouvel ordre", a ajouté l'organisation. Cela concerne le Spartak Moscou, en lice en Ligue Europa, ou le match de l'équipe de France Espoirs en Ukraine, le 29 mars, mais pas les barrages pour la Coupe du monde 2022, prévus fin mars en Russie, qui dépendent directement de la Fifa.