Après son post en lien avec la guerre Israël-Hamas, Youcef Atal "suspendu jusqu'à nouvel ordre" par l'OGC Nice

Premières sanctions pour Youcef Atal. Visé par une enquête pour "apologie du terrorisme" et "provocation publique à la haine ou à la violence à raison d'une religion déterminée", après avoir relayé sur son compte Instagram une vidéo d'un prédicateur palestinien appelant à un "jour noir pour les Juifs" suite à l'attaque du Hamas en Israël, le 7 octobre dernier, l'international algérien a été notifié, mercredi 18 octobre, de sa suspension "jusqu'à nouvel ordre" par son club, l'OGC Nice.

"L'OGC Nice entend que le joueur a reconnu son erreur en retirant rapidement le partage de la publication et a présenté ses excuses écrites et publiques", explique le club azuréen dans un communiqué. "Néanmoins, compte tenu de la nature de la publication partagée et de sa gravité, le club a pris la décision de prendre immédiatement des premières sanctions disciplinaires à l'encontre du joueur, préalables à celles qui pourraient être décidées par les instances sportives et judiciaires."