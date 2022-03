PSG, Real Madrid, Federer... le monde du sport se mobilise pour l'Ukraine

Dans le football, les efforts sont également considérables. Opposés en huitièmes de finale de Ligue des champions, Real Madrid et PSG ont chacun participé à leur manière. Le club de la capitale a débloqué un fonds d’urgence, sans en préciser le montant, permettant l’achat et la distribution de kits comprenant 9000 produits d’hygiène et de la nourriture à destination des enfants, comme du lait en poudre, du porridge, des couches et lingettes, du savon, de la crème de soin ou du Paracétamol. "Nous avons vocation à venir en aide aux enfants confrontés à toutes sortes de difficultés. La situation en Ukraine est très préoccupante et nous sommes heureux de pouvoir compter sur notre partenaire historique, le Secours populaire, pour pouvoir agir et les toucher directement", a affirmé Sabrina Delannoy, directrice adjointe du Fonds de dotation et de la Fondation du PSG. Les Merengue ont, eux, fait un don d'un million d'euros, via leur fondation, pour aider les populations touchées par le conflit.

Dans le championnat de France, l'Olympique lyonnais - via OL Fondation - va aussi verser 50.000 euros à l'Unicef pour soutenir les actions de l'organisme en Ukraine et dans les pays limitrophes. En parallèle, le club de Jean-Michel Aulas a proposé "de trouver d'autres leviers qui permettront d'aider les enfants en situation d'urgence" et activé "ses réseaux internationaux pour étudier toute aide qu'il sera possible d'apporter aux clubs ukrainiens, mais aussi aux joueurs et à leurs familles". Les bénéfices d'un match caritatif, organisé le 10 mai prochain, seront reversé à Kiev. Leur voisin stéphanois, quant à lui, a mis aux enchères les maillots du match contre Metz, au profit de l’association des Pompiers humanitaires français, pour l’accueil des réfugiés ukrainiens. D'autres initiatives - comme l'envoi d'un "convoi solidaire" par le Stade de Reims, des collectes de fonds ou de denrées par l'OM et le Losc - ont également vu le jour dans l'Hexagone.