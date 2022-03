Guerre en Ukraine : le footballeur ukrainien Anatoliy Tymoshchuk est-il un espion russe ?

De par son statut, le vainqueur de la Ligue des champions 2013 avec le Bayern Munich a eu au long de sa carrière un accès privilégié aux plus hautes personnalités ukrainiennes. Il aurait ainsi pu fournir des renseignements à la Russie. "Je note seulement que, depuis la publication des documents, il ne m'a pas appelé pour se défendre. Il n'a pas non plus démenti quoi que ce soit officiellement", a indiqué à 20 Minutes Vitaliy Yurchenko, qui maintient ses accusations de ce crime de haute trahison.

S'il faut raison garder, les possibles ramifications de Tymoshchuk avec le FSB n'étonnent pas le journaliste d'investigation, Kostyantyn Andryuk, témoin de l'indifférence de son ex-ami. "En 2014, lors de la guerre au Donbass, je me suis rendu compte à quel point il avait changé", a-t-il raconté. "Son discours était pro-russe, il se vantait d'être intouchable et de toucher énormément d'argent via le Zénith et Gazprom. Il n'arrêtait pas de me dire qu'il connaissait du monde et des colonels du FSB. (...) En rentrant à Kiev, je me suis dit que ce n'était plus l'homme que j'avais connu dans le passé." Dépossédé du titre de citoyen d'honneur de sa ville de Lutsk, bombardée par Moscou, Anatoliy Tymoshchuk est aujourd'hui cataloguée comme une "traître à la patrie".