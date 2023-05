Poutine souhaite des "Jeux mondiaux de l'amitié" après les JO 2024, notamment avec le Brésil et l'Inde

Le site "Inside the games" souligne que début mai, Vladimir Poutine a accusé les responsables des organisations sportives internationales de "nuire au mouvement olympique international", estimant que le sport avait vocation à servir de pont entre les peuples et les pays "surtout lorsqu'il y a des conflits". Pour le ministre russe des Sports, Oleg Matytsin, cette initiative doit permettre de faire fi du contexte géopolitique actuel. "Notre mission commune est de faire tout notre possible pour que les athlètes et les grandes compétitions internationales ne soient pas l'objet de jeux politiques", a-t-il déclaré. Il a ajouté que cela n'était possible "que dans des conditions d'égalité des droits et de respect entre tous les participants".