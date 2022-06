Tennis : une joueuse russe change de nationalité pour participer à Wimbledon

Pour rappel, les organisateurs du tournoi londonien ont décidé, en réaction à l'invasion militaire russe de l'Ukraine, d'exclure de l'édition 2022 du tournoi les joueurs russes et bélarusses. "Nous avons pris en compte une grande variété de facteurs. Après un examen approfondi, nous sommes arrivés à deux conclusions fermes. Si nous devions accepter les inscriptions (de joueurs russes et biélorusses), nous risquerions que leur succès ou leur participation soit utilisé au profit de la propagande du régime russe, ce que nous ne pouvions pas accepter", a expliqué Ian Hewitt, le patron du All England Club, en avril dernier.