Handball féminin : les Bleues s’inclinent en demi-finale de l’Euro face à la Norvège

Pour la première fois en six ans, les Français n’ont pas réussi à accéder à la finale de l’Euro. Elles essayeront de se rattraper, ce dimanche 20 novembre (17h45), lors du match pour la médaille de bronze où elles affronteront le Monténégro. De leur côté, les Norvégiennes affronteront le Danemark, ce dimanche 20 novembre (20h30). "L’écart n’a pas d’importance, c’est surtout la défaite. On fait une très mauvaise deuxième mi-temps avec trop de déchet en attaque. En défense, on était correct, mais en dessous de d’habitude. On les a trop laissées jouer, et on a fait trop d’erreurs qui nous ont plombé le jeu, et le moral", a déclaré le sélectionneur de l’équipe de France après le match.