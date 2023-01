France-Allemagne au Mondial de handball : Nikola Karabatic, "l'Expert" réinventé

De "beaux restes" dont il prend grand soin. "J'essaie juste déjà d'être performant sur le terrain, et plus on vieillit, plus on approche de la fin de carrière, plus c'est difficile de rester compétitif et aussi performant que les jeunes", reconnaît toutefois le vétéran. Mais s'il joue moins, afin de se préserver après des blessures à répétition, "Niko" a quelque chose en plus que les autres. Il a la gagne en lui. Grâce à son talent et son état d'esprit, il reste en mesure, à tout moment, de faire la différence.

Une aide qu'il compte bien apporter de nouveau face à l'Allemagne en quarts de finale, mercredi 25 janvier (à 20h20, à suivre en direct sur TFX), le même adversaire qui avait lancé en 2007 l'épopée des "Experts". Et quelle que soit l'issue, il le promet, ce ne sera pas encore l'heure des "au revoir" avec les Bleus. "Ce n'est pas censé être mon dernier match en équipe de France, il y en aura d'autres", a-t-il assuré, dans des propos relayés par L'Équipe. "Que ce soit mon dernier Mondial n'est pas vraiment quelque chose d'exceptionnel parce que derrière j'ai la possibilité de participer à un Euro (en 2024, ndlr) et peut-être des JO." Des Jeux olympiques qui auront lieu chez lui, à Paris, en 2024. Pour peut-être, on l'espère, une fin en apothéose.