"J’aimerais te rencontrer" : Olivier Giroud va inviter Maël, victime de harcèlement, à un match à Milan

C'est la belle histoire du jour. Olivier Giroud a été touché par l'histoire de Maël, ce garçon de 10 ans déscolarisé après avoir été victime de harcèlement. "Quand tu entends un enfant parler comme ça, ça fait mal au cœur", a confié ce vendredi l'attaquant de l'équipe de France au micro de RTL.

Le joueur a alors tenu à s'adresser directement à Maël : "Tu es très courageux, j’ai beaucoup d’admiration [pour toi]". Afin de marquer un peu plus son soutien, le champion du monde 2018 et attaquant du Milan AC a réservé une surprise à Maël, fan de football : "J’aimerais te rencontrer et t’inviter à un match."