Harcèlement, travailleurs au Qatar... Le patron de la FFF répond aux accusations

"Ce ne sont pas des accusations, mais des rumeurs sur la base de témoignages anonymes", rétorque Noël Le Graët. "Je démens totalement et fermement. [...] Je comprends bien qu'aujourd'hui, on ne peut plus complimenter une femme ou un homme pour son élégance, son sourire, les inviter à un déjeuner pour travailler... Parce que, sorti de leur contexte, exploités par des tiers, ce compliment, cette attention et cette manière de travailler peuvent devenir une arme que l'on peut retourner contre vous, pour vous nuire."

La Fédération fait par ailleurs l'objet depuis quelques jours d'une mission d'audit et de contrôle diligentée par le ministère des Sports pour éclaircir notamment les pratiques managériales de la FFF en matière de violences sexistes et sexuelles. Ses conclusions sont espérées "en début d'année 2023", selon une source proche de l'instance. "Il n'y a aucune affaire cachée d'agressions ou de harcèlements sexuels à la FFF", répond Le Graët au Parisien, répétant n'avoir "rien dissimulé". L'audit ministériel "sera l'occasion de montrer que la FFF ne fait pas rien, notamment en matière de contrôle d'honorabilité des encadrants dans les clubs".