Hijab : dans quels sports le voile est-il autorisé en France ?

En effet, en France, si loi impose la neutralité aux salariés et agents travaillant pour des fédérations délégataires d'un service public, c'est en revanche bien plus flou pour leurs usagers. D'où des règles différentes en fonction des disciplines. Ainsi, contrairement au foot, certains sports comme le tennis ou l'équitation ne tranchent pas cette question. "Les joueurs doivent porter des vêtements compatibles avec la pratique du tennis et des chaussures adaptées à la surface notamment sur terre battue, moquette et gazon", ordonne ainsi simplement l'article 7 des règlements sportifs de la FFT.

Porter le hijab est donc possible, en principe, pour les sportives qui souhaitent faire des compétitions. Cependant, cette liberté est parfois restreinte pour des questions de sécurité. C'est en tout cas ce qu'invoque la Fédération française de basket pour interdire cette pratique à ses usagers.

La Fédération française de handball, elle, l'autorise. Néanmoins, le foulard autour du cou est interdit, le règlement considérant que cela pourrait poser un problème de sécurité pour les joueuses lors du jeu. De même pour la Fédération française de rugby, qui précise que le foulard est autorisé "à condition qu’il ne constitue pas un danger pour celle qui le porte ou les autres joueuses". Ainsi, l'ancienne internationale française Assa Koïta a pu garder son voile lors de ses matchs, notamment avec son club, le Stade Français, en le portant sous un casque de protection de rugby.