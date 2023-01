Il fête ses 25 ans ce samedi : le Stade de France en dix moments marquants

Un premier but pour l'histoire. Après deux ans et demi de travaux, le Stade de France sort de terre et accueille un match de football entre l'équipe de France et l'Espagne à l'occasion de son inauguration. Après une cérémonie et le discours du Président de l'époque, Jacques Chirac, qui souhaite alors "une vie belle et glorieuse au Stade de France", la vérité du terrain prend le dessus. Emmenés par leur capitaine, un certain Didier Deschamps, les Bleus ouvrent la marque grâce à Zinedine Zidane, à jamais le premier à avoir fait trembler les filets en match officiel. Le score ne bougera plus (1-0).