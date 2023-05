Homophobie : un joueur de L2 refuse le maillot floqué arc-en-ciel

Le défenseur de Guingamp Donatien Gomis a préféré déclarer forfait pour le match de Ligue 2 à Sochaux (19h) pour ne pas participer à la campagne contre l'homophobie, a appris l'AFP samedi auprès du club, confirmant une information du Télégramme.

À l'occasion de la campagne annuelle "Homos ou hétéros, on porte tous le même maillot", organisée dans le cadre de la journée mondiale contre l’homophobie du 17 mai, tous les joueurs de L1 et L2 portent ce week-end un maillot sur lequel sont floqués des numéros colorés en arc-en-ciel. "Le football professionnel français affichera [ainsi] un message de diversité, d’espoir et d’amour. Un message d’amour d’un football qui nous fait vibrer et qui doit être ouvert à tous", avait expliqué la LFP dans un communiqué, précisant que ces maillots doivent ensuite être vendus aux enchères au profit des associations Foot Ensemble, PanamBoyz&Girlz United et SOS Homophobie