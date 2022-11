Hors-jeu semi-automatique, possession contestée, temps additionnel... Ces nouveautés de la Coupe du monde 2022

C'est une nouveauté que les Argentins, défaits ce mardi par la surprenante Arabie Saoudite avec trois buts refusés pour hors-jeu, ne semblent pas vraiment goûter. Afin de fiabiliser les décisions arbitrales - et de les accélérer - la Fifa utilise depuis dimanche le hors-jeu semi-automatisé, déjà découvert par les fans de football ces dernières semaines en Ligue des champions.

L'idée est de repousser les limites de l'œil humain, trop imprécis pour établir à tout moment la position des joueurs et du ballon, et donc pour déterminer une ligne de hors-jeu. Un capteur est ainsi placé au centre du ballon du match et envoie une alerte en temps réel aux arbitres vidéo si le receveur se trouve en position illicite. Les hommes en noir procèdent ensuite à une vérification manuelle.