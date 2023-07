Il monte à vélo et à pied, mais redescend en hélicoptère : l'exploit polémique d'un sportif au sommet du Mont-Blanc

"Le Mont-Blanc n'est ni un stade ni un aéroport", a renchéri l'ONG de défense de l'environnement Mountain Wilderness. "Quand va-t-on enfin préserver ce sommet d'une marchandisation excessive et nuisible ?", s'exaspère l'organisation, appelant à une "véritable politique de limitations des survols sur l'ensemble du massif du Mont-Blanc, en France sur l'intégralité du site classé et non pas seulement autour du sommet, mais également de manière coordonnée en Suisse et en Italie".