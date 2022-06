Fiasco au Stade de France : l'UEFA présente ses excuses aux supporters

"L'UEFA souhaite sincèrement présenter ses excuses à tous les spectateurs qui ont dû vivre ou être témoins d'événements effrayants et bouleversants [...] lors d'une nuit qui aurait dû être une fête", écrit l'UEFA, qui a ordonné lundi une enquête pour faire la lumière sur le déroulé des événements. "Aucun fan de football ne devrait être mis dans cette situation, et cela ne doit plus se reproduire."