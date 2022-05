Fiasco du Stade de France : le président de Liverpool exige des excuses du gouvernement

"Vos commentaires sont irresponsables, peu professionnels et totalement irrespectueux des milliers de fans blessés physiquement et émotionnellement", a-t-il ajouté, assurant avoir reçu de très nombreux messages de supporters "morts de peur", et dénonçant "une stratégie cherchant à attribuer le blâme aux autres par le biais d'une conférence de presse". "Au nom de tous les fans qui ont vécu ce cauchemar, je demande des excuses de votre part, et l'assurance que les autorités françaises et l'UEFA permettront à une enquête indépendante et transparente d'avoir lieu."

Interrogée en marge d'une visite du comité d'organisation des JO de Paris 2024, Amélie Oudéa-Castéra, a précisé à quelques journalistes qu'elle n'avait "pas reçu" la lettre. Mais, a-t-elle ajouté, "nous avons des supporters de Liverpool qui étaient tout à fait en règle et dont soit la soirée a été gâchée".