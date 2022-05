Incidents au Stade de France : enquête ouverte pour "fraude massive" aux faux billets

"Nous pensons que la fraude vient de l'autre côté de la Manche", a notamment lancé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lundi 30 mai, dénonçant une "fraude massive, industrielle et organisée de faux billets" créant le désordre aux abords et dans le Stade de France, samedi, à l'occasion de la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid.

Le préfet de police Didier Lallement avait déjà indiqué, dimanche, avoir décidé de saisir la justice pour une "fraude massive aux faux billets". Ce signalement a donné lieu à l'ouverture d'une enquête, confiée à la brigade de la répression de la délinquance astucieuse de la préfecture de police de Paris, a rapporté en fin d'après-midi à l'AFP le parquet de Bobigny.