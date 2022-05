Chaos au Stade de France : au 20H de TF1, Gérald Darmanin évoque "des problèmes exclusivement avec la tribune britannique"

Le ministre de l'Intérieur a reconnu qu'il y avait eu, samedi, des "images déplorables et des utilisations qui n'ont pas été proportionnées". Pour autant, il a aussi défendu l'action des forces de l'ordre. "S'il n'y avait pas eu les décisions du préfet de police, et si on n'avait pas évacué une partie avec parfois des moyens difficiles à voir à la télévision, il y aurait eu sans doute des morts", a encore insisté le ministre, vantant également l'efficacité des policiers face aux problèmes de délinquance.

Afin de tenter de tirer les événements au clair, le ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques a par ailleurs fait savoir dans un communiqué qu'il avait "été instamment demandé à l’UEFA de mener sans délai une enquête approfondie sur les failles constatées en matière de billetterie", en plus d'une saisine faite par le préfet de Police de Paris. Plus tôt dans la soirée, l'UEFA avait déjà annoncé l'ouverture d'une "enquête indépendante" sur le fiasco sécuritaire survenu samedi.